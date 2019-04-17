متحدث «العقاري»: توجه لإيداع مبالغ الدعم السكني قبل نزول الرواتب

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كشف الصندوق العقاري عن وجود توجه لإيداع قيمة الدعم السكني للمستفيدين في حساباتهم البنكية قبل نزول الرواتب.

وأوضح متحدث الصندوق العقاري، حمود العصيمي، أن هناك توجُّهاً من الصندوق لإيداع الدعم قبل نزول الرواتب؛ وفقاً لتأكيدات المشرف العام على الصندوق، خالد العمودي.

وكان الصندوق العقاري قد كشف في وقت سابق أن شهر فبراير من 2019 م شهد توقيع 8884 عقداً للقرض العقاري المدعوم، منها 4279 عائلة، تملكت السكن فوراً من خلال منتج الوحدات الجاهزة من السوق.

وبيَّن أن قيمة الدعم لعقود التمويل العقارية تجاوزت مع نهاية شهر فبراير نصف مليار ريال، وتجاوز عدد العقود الموقَّعة أكثر من 70 ألف عقد تمويل مدعوم.