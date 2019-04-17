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خادم الحرمين ورئيس وزراء العراق يشهدان التوقيع على اتفاقية ومذكرات تفاهم بين البلدين

خادم الحرمين ورئيس وزراء العراق يشهدان التوقيع على اتفاقية ومذكرات تفاهم بين البلدين
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تواصل – واس:

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، ودولة رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي، في قصر اليمامة بالرياض اليوم، توقيع اتفاقية ومذكرات تفاهم وتعاون بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق.
فقد تم توقيع مذكرة التفاهم في مجال المشاورات السياسية، وقعها من الجانب السعودي معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومن الجانب العراقي معالي وزير الخارجية الأستاذ محمد علي الحكيم.
كما تم توقيع برنامج اعتراف متبادل بشهادات المطابقة للمنتجات، وقعه من الجانب السعودي معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومن الجانب العراقي معالي وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي.
وجرى توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، وقعها من الجانب السعودي معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومن الجانب العراقي رئيس هيئة الاستثمار الوطني سامي رؤوف الاعرجي.
وتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين البلدين، وقعها من الجانب السعودي معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومن الجانب العراقي معالي وزير الزراعة الدكتور صالح بن حسين الحسيني.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الصناعة والثروة المعدنية، وقعها من الجانب السعودي معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومن الجانب العراقي معالي وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري.
وجرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز، وقعها من الجانب السعودي معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومن الجانب العراقي معالي وزير النفط ثامر الغضبان.

وتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة الكهربائية، وقعها من الجانب السعودي معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومن الجانب العراقي معالي وزير الكهرباء الدكتور لؤي حميد الخطيب.
كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال النقل البحري، ومذكرة تفاهم لتنظيم عمليات الركاب ونقل البضائع على الطرق البرية، وقعهما من الجانب السعودي معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، ومن الجانب العراقي معالي وزير النقل المهندس عبدالله لعيبي المالكي.
وجرى توقيع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية في العراق، ومذكرة تفاهم بين وزارة التعليم السعودية ووزارة التربية في العراق، وقعهما من الجانب السعودي معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومن الجانب العراقي معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي عبدالوهاب السهيل.
كما جرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي، وقعها من الجانب السعودي معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ومن الجانب العراقي معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي عبدالوهاب السهيل.
وتم توقيع برنامج تعاون الفني، وقعها من الجانب السعودي معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، ومن الجانب العراقي الوكيل الفني لوزارة التخطيط الدكتور ماهر حمادي جوهان.
وجرى توقيع مذكرة تفاهم لدراسة جدوى الربط الكهربائي، وقعها من الجانب السعودي رئيس مجلس الشركة السعودية للكهرباء الدكتور خالد بن صالح السلطان، ومن الجانب العراقي معالي وزير الكهرباء الدكتور لؤي حميد الخطيب.

حضر مراسم التوقيع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، ومعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز بن خالد الشمري.
كما حضرها من جانب العراقي، معالي وزير المالية الدكتور فؤاد محمد حسين، ومعالي وزير التجارة الدكتور محمد هاشم عبدالمجيد، ومعالي وزير الزراعة الدكتور صالح حسين الحسني، ومعالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد رياض العبيدي، ومدير مكتب دولة رئيس مجلس الوزراء محمد الهاشم، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي، والأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي محسن العلاق، ومستشار دولة رئيس الوزراء حميد الغزي، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة قحطان الجنابي.

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