بالتزامن مع مظاهرات «المناخ».. بيان مهم من سفارة المملكة في «لندن»

تواصل – فريق التحرير:

أهابت سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن، بجميع المواطنين هناك بضرورة توخي الحرص، واتباع التعليمات التي تصدرها سلطات المملكة المتحدة، وتجنب أماكن التجمعات وتوخي الحيطة والحذر؛ تزامناً مع مظاهرات بالعاصمة البريطانية ينتظر أن تتواصل إلى نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت السفارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه نظراً لوجود مظاهرات في منطقة وسط لندن بشأن (تغير المناخ)، والتي من المقرر أن تستمر حتى تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٨م، تؤكد السفارة على ضرورة الحرص على اتباع التعليمات التي تصدرها سلطات المملكة المتحدة بهذا الشأن، وتجنب أماكن التجمعات وتوخي الحيطة والحذر.

ونشرت السفارة أرقام التواصل في حالة الطوارئ على النحو التالي: (الشرطة المحلية: 999 ، 101، سفارة المملكة لدى لندن: 02079173000).