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رئيس وزراء العراق يصل الرياض على رأس وفد حكومي ضخم

رئيس وزراء العراق يصل الرياض على رأس وفد حكومي ضخم
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تواصل – وكالات:

وصل رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، اليوم الأربعاء، الرياض في زيارة تستغرق يومين.

ويرافق عبدالمهدي وفد كبير يضم وزراء النفط والمالية والخارجية والتخطيط والتجارة والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة والشباب والرياضة والصناعة والمعادن والكهرباء والنقل، بحسب “العربية”.

كما يضم الوفد عدداً من المسؤولين الحكوميين والنواب والمحافظين والمستشارين ورؤساء الهيئات ورجال الأعمال، إضافة إلى السفير العراقي لدى المملكة العربية السعودية.

وكان عبدالمهدي أكد أنه سيزور المملكة العربية السعودية، الأربعاء، برفقة عدد كبير من رجال الأعمال.

وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الأسبوعي، الثلاثاء، “سنتوجه يوم غد الأربعاء إلى السعودية مع عدد كبير من رجال الأعمال”، موضحاً “نحن أمام تحول كبير في علاقاتنا مع السعودية”.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن “الزيارة إلى السعودية ستكون ملفاتها مكشوفة أمام الجميع”. ويبحث عبدالمهدي خلال الزيارة العلاقات الثنائية بين العراق والسعودية، والمستجدات الإقليمية والدولية.

وسبق الزيارة المرتقبة، حركة مكوكية بين الوفود الحكومية والاقتصادية من البلدين، تتوج الأربعاء بزيارة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إلى الرياض على رأس وفد تجاري واقتصادي وحكومي ضخم.

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