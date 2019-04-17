الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

وزير التعليم: تعديل التقويم الدراسي لصالح المعلمين والإداريين

وزير التعليم: تعديل التقويم الدراسي لصالح المعلمين والإداريين

هل يصرف دعم «حساب المواطن» قبل رمضان؟.. توضيح رسمي

هل يصرف دعم «حساب المواطن» قبل رمضان؟.. توضيح رسمي

مستشار وزير الخدمة المدنية يكشف حقيقة نقل الموظف دون موافقته

مستشار وزير الخدمة المدنية يكشف حقيقة نقل الموظف دون موافقته

الصندوق العقاري يكشف سبب تأخر إيداع الدعم في حسابات المواطنين

الصندوق العقاري يكشف سبب تأخر إيداع الدعم في حسابات المواطنين

توقعات طقس فصل الربيع.. ارتفاع معدلات الحرارة وزيادة هطول الأمطار بالمملكة

توقعات طقس فصل الربيع.. ارتفاع معدلات الحرارة وزيادة هطول الأمطار بالمملكة
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لطقس المملكة ودول مجلس التعاون خلال فصل الربيع للعام الحالي 2019.

وأوضحت الهيئة أن التوقعات الفصلية تشير إلى احتمالية ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة أعلى من المعدل وذلك على جميع دول مجلس التعاون، خاصة على شمال غرب المملكة وجنوب الإمارات وسلطنة عمان.

وبينت أن التوقعات الشهرية لدرجات الحرارة تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة على جميع دول المجلس خاصة شمال غرب المملكة وسلطنة عمان خلال شهر إبريل، وكذلك خلال شهر مايو.

وبشأن توقعات الأمطار، أكدت الهيئة احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، بينما هناك فرصة بأن تكون أعلى من المعدل على بعض الأجزاء من شمال شرق، وسط وغرب المملكة، وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تشير التوقعات إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل.

وبينت التوقعات الشهرية للأمطار أن تكون أعلى من المعدل على الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة والإمارات، وحول المعدل على باقي دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر إبريل، وأعلى من المعدل على شمال شرق ووسط وغرب المملكة، وحول المعدل على باقي دول مجلس التعاون خلال شهر مايو.

وحذر التقرير من احتمالية وجود بعض الحالات التي تسمى بالحالات المتطرفة وتهطل منها أمطار غزيرة، والتي يمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى الصادرة من الجهات الرسمية للأرصاد الجوية بدول مجلس التعاون.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الأرصاد» تنبه: رياح مثيرة للأتربة وغبار على منطقة تبوك.. وتحذير لـ «مرضى الربو»

«الأرصاد» تنبه: رياح مثيرة للأتربة وغبار على منطقة تبوك.. وتحذير لـ «مرضى الربو»

«الأرصاد» تنبه من أمطار رعدية على منطقة نجران

«الأرصاد» تنبه من أمطار رعدية على منطقة نجران

توقعات «الأرصاد»: الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار

توقعات «الأرصاد»: الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار

تستمر حتى 9 مساءً.. «الأرصاد» تنبه من «أمطار متوقعة» على نجران

تستمر حتى 9 مساءً.. «الأرصاد» تنبه من «أمطار متوقعة» على نجران

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

المواجهة هي الحل الأمثل
مقالات

المواجهة هي الحل الأمثل

المزيد
القراءة ضرورة أم ترفيه؟
تدوينات حرة

القراءة ضرورة أم ترفيه؟

المزيد
هل تشاركني هذه اليقينيات!
مقالات

هل تشاركني هذه اليقينيات!

المزيد
توثيق العقود يحفظ الحقوق
تدوينات حرة

توثيق العقود يحفظ الحقوق

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>