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سوني تكشف مواصفات «بلاي ستيشن 5»

سوني تكشف مواصفات «بلاي ستيشن 5»
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تواصل – وكالات:

كشفت شركة سوني اليابانية مواصفات “بلاي ستيشن 5” المزودة بأحدث تقنيات شركة آي أم دي.

ويتضمن الجهاز وحدة معالجة مركزية تضم 8 أنوية مصنعة وفق عملية التصنيع 7 نانومتر، ومعمارية وحدة معالجة الرسوميات AMD Navi GPU التي تدعم تتبع الأشعة، بالإضافة إلى رسوميات بدقة 8k.

ويتضمن أيضاً أقراص SSD داعمة لعرض النطاق الترددي العالي بالمقارنة مع محركات أقراص الجيل الحالي.

وتتوفر فيه أيضاً شريحة صوت جديدة ثلاثية الأبعاد 3D، ورغم أن سوني لم تكن تتحدث عن الواقع الافتراضي VR في المقابلة، إلا أنه لا يصعب معرفة كيف يمكن ترجمة الصوت ثلاثي الأبعاد المحسن إلى تجارب أكثر قوة أثناء استخدام PSVR.

وتعمد الشركة إلى دعم التوافق ضمن المنصة الجديدة، بحيث يمكن لعب ألعاب PS4 بشكل متوافق مع عتاد الجيل التالي من المنصة، الأمر الذي يجعل الانتقال بين المنصات أسهل بالنسبة للاعبين الذين يلعبون ألعاباً لكل من PS4 و PS5.

وستظل نظارة PlayStation VR الحالية متوافقة مع الجهاز الجديد.

 

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