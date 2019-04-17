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خدمة إلكترونية جديدة من «العدل» بشأن القضايا ومواعيد الجلسات

خدمة إلكترونية جديدة من «العدل» بشأن القضايا ومواعيد الجلسات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة العدل اليوم إضافة خدمات جديدة عبر بوابة “ناجز” وتطبيقها للهواتف الذكية الذي يمكن تحميله من المتاجر الإلكترونية المختلفة، أبرزها الاطلاع على صك الحكم وضبوط الجلسات إلكترونياً.

وأوضحت الوزارة أن الخدمات الجديدة تتيح الاستعلام عن القضايا برقم الهوية بالإضافة لعرض تفاصيلها، إضافة إلى إمكانية الاستعلام عن مواعيد الجلسات مع إتاحة خاصية إضافة الموعد للتقويم الخاص بالمستفيد على هاتفه المتنقل.

وأكدت الوزارة أن الخدمات الجديدة تستهدف تحسين تجربة المستفيدين من الخدمات العدليّة والقضائية، لتواكب التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة بمختلف أعمالها ومرافقها.

وتقدم الوزارة عبر قنواتها الرقمية أكثر من 90 خدمة إلكترونية، إضافة إلى 99 مؤشراً عاماً، وأبرز خدماتها التي يتم تقديمها من خلال منصة ناجز هي صحيفة الدعوى الإلكترونية، وإصدار وفسخ الوكالة إلكترونياً، وطلب الإفراغ العقاري، وطلب التنفيذ الإلكتروني، وطلبات الإنهاءات، وخدمات القضاء التجاري الإلكترونية.

وكانت وزارة العدل قد نالت جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية للعام 2018 في دورتها الخامسة، في فرع التعاون بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات أفضل.

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