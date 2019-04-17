الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

وزير التعليم: تعديل التقويم الدراسي لصالح المعلمين والإداريين

وزير التعليم: تعديل التقويم الدراسي لصالح المعلمين والإداريين

هل يصرف دعم «حساب المواطن» قبل رمضان؟.. توضيح رسمي

هل يصرف دعم «حساب المواطن» قبل رمضان؟.. توضيح رسمي

مستشار وزير الخدمة المدنية يكشف حقيقة نقل الموظف دون موافقته

مستشار وزير الخدمة المدنية يكشف حقيقة نقل الموظف دون موافقته

الصندوق العقاري يكشف سبب تأخر إيداع الدعم في حسابات المواطنين

الصندوق العقاري يكشف سبب تأخر إيداع الدعم في حسابات المواطنين

إمام المسجد الحرام يدشن قناة «القرآن الكريم» في باكستان

إمام المسجد الحرام يدشن قناة «القرآن الكريم» في باكستان
0

تواصل – فريق التحرير:

دشن إمام المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني قناة “القرآن الكريم” ضمن باقة قنوات “بيغام” الفضائية التي تشرف عليها “جمعية أهل الحديث المركزية” في جمهورية باكستان الإسلامية.

وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ورئيس جمعية أهل الحديث المركزية عضو مجلس الشيوخ الباكستاني البروفيسور السيناتور ساجد مير، وعدد من المسؤولين ورؤساء الجمعيات الإسلامية.

وعقب مراسم التدشين بالمقر العام لجمعية أهل الحديث في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب الباكستاني الليلة الماضية، ألقى فضيلة الشيخ عبدالله الجهني كلمة نوه فيها بجهود جمعية أهل الحديث المركزية في مجال العمل الإسلامي على منهج الاعتدال والوسطية وخدمة القرآن الكريم.

وأكد على أهمية وسائل الإعلام في نشر الدعوة الإسلامية وإبراز الصورة الحقيقية الوسطية للإسلام المعتدل، التي تحارب التطرف والإرهاب، مؤكدًا أن الإعلام هو رسالة للعالم أجمع ينبغي أن تكون هذه الرسالة موافقة لما جاء في الكتاب والسُنة ولما يجمع الأمة ويوحد صفها ويحذر من دعاة الفتنة والغلو والتطرف والإرهاب.

كما أكد أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ تمد يد الخير للعالم أجمع، ورسالتها هي رسالة السلام والأمن والاستقرار لجميع شعوب العالم.

وسلط فضيلته الضوء على العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان، وما تتميز به هذه العلاقات من سمات متعددة، مشيرًا إلى أن المملكة تقف دائمًا بجانب باكستان وشعبها في كل الأمور ومن بينها الجانب العلمي والثقافي والتعاون في مجال خدمة الإسلام والمسلمين.

من جانبه قال رئيس جمعية أهل الحديث المركزية عضو مجلس الشيوخ الباكستاني البروفيسور السيناتور ساجد مير: “إن قناة “القرآن الكريم” التابعة لباقة قنوات “بيغام” الفضائية ستكون صلة دائمة للمشاهد بكتاب الله عز وجل، لتعطر آذان الجميع بآيات الذكر الحكيم”.

ونوه بجهود المملكة وحرص قيادتها الرشيدة على الاعتناء بكتاب الله، من خلال توزيعه ونشره ودعم من يعمل في هذا المجال، وإعداد الكثير من المسابقات الداخلية والخارجية وتقديم الجوائز الكبرى للحفظة إنعامًا وتكريمًا لمن يحرص على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

رئيس أركان الجيش الباكستاني يلتقي إمام المسجد الحرام

رئيس أركان الجيش الباكستاني يلتقي إمام المسجد الحرام

بالفيديو.. وزير باكستاني: نضحي بكل شيء لأجل الحرمين الشريفين

بالفيديو.. وزير باكستاني: نضحي بكل شيء لأجل الحرمين الشريفين

أرامكو تستعد لتصدير أولى شحنات الغاز المسال إلى باكستان

أرامكو تستعد لتصدير أولى شحنات الغاز المسال إلى باكستان

المملكة تستنكر تفجير سوق جنوب غرب باكستان

المملكة تستنكر تفجير سوق جنوب غرب باكستان

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

المواجهة هي الحل الأمثل
مقالات

المواجهة هي الحل الأمثل

المزيد
القراءة ضرورة أم ترفيه؟
تدوينات حرة

القراءة ضرورة أم ترفيه؟

المزيد
هل تشاركني هذه اليقينيات!
مقالات

هل تشاركني هذه اليقينيات!

المزيد
توثيق العقود يحفظ الحقوق
تدوينات حرة

توثيق العقود يحفظ الحقوق

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>