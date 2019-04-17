الذهب قرب أدنى مستوى في 4 أشهر رغم تراجع الدولار

تواصل – واس:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار، لكن المعدن الأصفر ظل قرب أقل مستوى في أربعة أشهر بعد نشر بيانات صينية أفضل من التوقعات دعمت السهم الآسيوية وعززت الرغبة للمخاطرة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1278.50 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن نزل بما يصل إلى 1.2% في الجلسة السابقة مسجلا 1272.70 دولار للأوقية وهو أقل مستوى منذ 27 ديسمبر ،وصعد الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.3% إلى 1281.20 دولار للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7% إلى 15.08 دولار للأوقية،وزاد البلاتين في التعاملات الفورية 1.3% إلى 887.50 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم واحدًا بالمئة إلى 1363.45 دولار للأوقية.