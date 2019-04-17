الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

واقعة مفجعة.. خطأ طبي يتسبب في سقوط يد طفل من جسده ووفاته بتبوك

واقعة مفجعة.. خطأ طبي يتسبب في سقوط يد طفل من جسده ووفاته بتبوك

فتح باب القبول لمديرية مكافحة المخدرات.. رابط التقديم هنا

فتح باب القبول لمديرية مكافحة المخدرات.. رابط التقديم هنا

وزير التعليم: تعديل التقويم الدراسي لصالح المعلمين والإداريين

وزير التعليم: تعديل التقويم الدراسي لصالح المعلمين والإداريين

هل يصرف دعم «حساب المواطن» قبل رمضان؟.. توضيح رسمي

هل يصرف دعم «حساب المواطن» قبل رمضان؟.. توضيح رسمي

الذهب قرب أدنى مستوى في 4 أشهر رغم تراجع الدولار

الذهب قرب أدنى مستوى في 4 أشهر رغم تراجع الدولار
0

تواصل – واس:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار، لكن المعدن الأصفر ظل قرب أقل مستوى في أربعة أشهر بعد نشر بيانات صينية أفضل من التوقعات دعمت السهم الآسيوية وعززت الرغبة للمخاطرة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1278.50 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن نزل بما يصل إلى 1.2% في الجلسة السابقة مسجلا 1272.70 دولار للأوقية وهو أقل مستوى منذ 27 ديسمبر ،وصعد الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.3% إلى 1281.20 دولار للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7% إلى 15.08 دولار للأوقية،وزاد البلاتين في التعاملات الفورية 1.3% إلى 887.50 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم واحدًا بالمئة إلى 1363.45 دولار للأوقية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع

الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع

الذهب يهبط لأدنى مستوى في 4 أشهر

الذهب يهبط لأدنى مستوى في 4 أشهر

تعرَّف على أسعار الذهب والعملات في المملكة اليوم (صور)

تعرَّف على أسعار الذهب والعملات في المملكة اليوم (صور)

الذهب ينخفض مع استقرار سعر الدولار

الذهب ينخفض مع استقرار سعر الدولار

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

المواجهة هي الحل الأمثل
مقالات

المواجهة هي الحل الأمثل

المزيد
القراءة ضرورة أم ترفيه؟
تدوينات حرة

القراءة ضرورة أم ترفيه؟

المزيد
هل تشاركني هذه اليقينيات!
مقالات

هل تشاركني هذه اليقينيات!

المزيد
توثيق العقود يحفظ الحقوق
تدوينات حرة

توثيق العقود يحفظ الحقوق

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>