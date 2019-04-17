وزير التجارة والاستثمار يفتتح «المنتدى السعودي لسلامة المنتجات»

تواصل – واس:

أكد معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن برنامج التحول الوطني 2020 والبرامج الاستراتيجية الأخرى، ينعكس واضح على واقع جودة الحياة في المملكة، ويرفع من قدرات المملكة في جذب الاستثمارات وتوفير معدلات السلامة والأمان المطلوبة في السوق والسلع المتداولة.

وأضاف الدكتور القصبي خلال كلمته بافتتاح المنتدى السعودي لسلامة المنتجات، اليوم في الرياض، أن المنتدى يأتي ضمن الجهود الحكومية الدؤوبة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر تطوير الآليات والأطر التشريعية والرقابية الضامنة لتحقيق التجارة العادلة في المملكة.

وقال معالي وزير التجارة والاستثمار: “إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومتابعات سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – ، دائماً ما تؤكد على ضرورة ترجمة مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن آليات الرقابة على الأسواق، ورصد المنتجات غير الآمنة، وبذل الجهود من أجل القضاء على المنتجات غير المطابقة للمواصفات، هو هدف رئيس تعمل على تحقيقه كافة الجهات الرقابية المعنيّة في جميع دول العالم، ونحن نجتمع في هذا اليوم لنطّلع على التجارب الإقليمية والدولية في مجال سلامة المنتجات والأطر التشريعية المتبعة، للوصول إلى نموذج عملي يحقق تطلعات قيادة المملكة، ويوفر البيئة المثالية للاستثمار والمنتج الآمن للمستهلك”.

من جهته بيّن معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس الدكتور سعد القصبي، أن المنتدى السعودي لسلامة المنتجات يأتي ضمن جهود هيئة المواصفات للاطلاع على الحلول والتجارب الإقليمية والعالمية في مجال سلامة المنتجات، مشيراً إلى أن المملكة أولت قضية سلامة المنتجات اهتماماً بالغاً رسخه إطلاق مبادرة نوعيّة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، تحت مسمى “البرنامج السعودي لسلامة المنتجات” (سليم)، الذي يستهدف الارتقاء بمستوى مطابقة السلع المعروضة في السوق السعودي وصولا إلى 80% بحلول عام 2020م، لافتا إلى أن جهود الهيئة بالتعاون مع شركائها في المنظومة الرقابية قد أسفرت عن وصول معدل المنتجات المطابقة للمواصفات إلى 66.7% في عام 2018م، بمعدل تحسن بلغ 9% منذ انطلاق البرنامج في عام 2017م.

ونوه معاليه إلى أن الهيئة تعمل على تطوير وتهيئة البنية التشريعية الداعمة لسلامة المنتجات في السوق، حيث أصدرت الهيئة 26 لائحة فينة إلزامية تستهدف عدداً من المنتجات وفقاً لدرجة خطورتها، وتتطلع الهيئة إلى الوصول إلى 40 لائحة فنية بحلول 2020م، كما تمّ الرفع بمشروعي نظام سلامة المنتجات ونظام المواصفات، والتي شارك في صياغتهما مجموعةٌ من الخبراء في هذا المجال، للمقام الساميّ الكريم للاعتماد وفق الإجراءات المُتّبعة.

وقال الدكتور سعد القصبي: “أطلقت الهيئة في نهاية العام الماضي 2018م منصة “سابر” الالكترونية التي يجري ربطها بمنصة “فسح” التابعة للهيئة العامة للجمارك، ونستهدف من خلال نظام “سابر” تسجيل المنتجات المُندرجة تحت اللوائح الفنية، والتأكد من تحقيق متطلبات مطابقتها وفق البيانات التي يتمَّ تسجيلُها ومتابعتُها في النظام”، مشيراً إلى أمن عدد المنشآت المسجلة في منصة سابر حتى الآن وصلت إلى أكثر من 7000 منشأة، وتجاوز عدد المنتجات المسجلة 100 ألف منتج استهلاكي.

من جانبها سلطت رئيس المنافسة وسياسات المستهلك في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تيريزا موريرا خلال حفل افتتاح المنتدى، الضوء على أفضل الممارسات في سلامة المنتجات الاستهلاكية في إطار برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية لتسهيل تبادل المعلومات والمشاورات بين الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين، إلى جانب دور مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في مساعدة البلدان النامية والبلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية على تنفيذ برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية، واستعرضت عدد من التوصيات ذات الصلة بالسياسات المتعلقة بسلامة المنتجات.

بدوره أكد السفير رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ميكيلي دورسو، أن المملكة قادرة على إنشاء نظام قوي لسلامة المنتجات، يزيد من ثقة المستهلكين في سلامة جميع المنتجات المتاحة في السوق، مستعرضا جهود الاتحاد الأوروبي في مجال سلامة المنتجات والتي من بينها نظام الإنذار السريع في الاتحاد الأوروبي بشأن المنتجات غير الغذائية الخطرة، والذي يُعد أداةً رئيسة للحفاظ على سلامة المستهلكين في أوروبا والذي مكن دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية من تبادل المعلومات بسرعة حول المنتجات الخطرة المُحتجزة في أسواقها حتى يكون بالإمكان إزالتها سريعًا من كافة أراضي السوق الأوروبية الموحدة، مشدداً على استعداد الاتحاد الأوروبي مع المملكة بشأن سلامة المنتجات .