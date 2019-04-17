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لجنة عليا بـ«الشورى» لإيجاد وظائف مناسبة لأطباء الأسنان

لجنة عليا بـ«الشورى» لإيجاد وظائف مناسبة لأطباء الأسنان
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن رئيس اللجنة الصحية في مجلس الشورى الدكتور عبدالإله ساعاتي، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة عليا من جهات عدة لدراسة ملف أطباء وطبيبات الأسنان الباحثين عن عمل، لإيجاد وظائف مناسبة لهم.

وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تطوي هذا الملف مع القطاع الخاص في ظل وجود 900 طبيب أسنان عاطل، لافتًا إلى أن بعض الأطباء اضطروا للعمل في المنشآت الصحية الخاصة برواتب لا تتعدى 2000 ريال، إضافة إلى عملهم بعيداً عن التخصص الدقيق للمؤهلات العلمية الحاصلين عليها.

وأوضح أن مجلس الشورى طرح في وقت سابق معاناتهم أمام وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، والذي أشار إلى إيقاف الاستقدام لقطاع الأسنان، وذلك لفتح المجال لتوظيف أطباء الأسنان السعوديين؛ فيما طالب البعض بفتح الابتعاث الخارجي لأبناء المملكة في هذا التخصص.

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