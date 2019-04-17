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هل يمكن سداد رسوم المرافقين لـ 5 أشهر فقط؟.. «الجوازات» تُجيب

هل يمكن سداد رسوم المرافقين لـ 5 أشهر فقط؟.. «الجوازات» تُجيب
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تواصل – فريق التحرير:

تلقى الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات على “تويتر” تساؤلاً من أحد المقيمين بالمملكة بشأن إمكانية سداد 5 أشهر فقط من رسوم المرافقين وهي فترة تواجده بالمملكة قبل المغادرة النهائية.

وقال المقيم العربي في تساؤله: “إقامتي تنتهي بعد شهر، وسوف أجددها ولكني مغادر المملكة نهائيًّا بعد 5 أشهر، هل يمكنني دفع رسوم مرافقين لمدة 5 أشهر فقط؟”.

ورد حساب الجوازات بقوله: “لا يمكنك ذلك.. يلزم سداد كامل الاستحقاق المالي لتتمكن من تجديد هوية مقيم”، موضحًا أنه عند سداد الاستحقاق المالي وبعد تنفيذ الخدمة لا يمكن استرداد باقي المدة عند المغادرة.

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