هل يمكن سداد رسوم المرافقين لـ 5 أشهر فقط؟.. «الجوازات» تُجيب

تواصل – فريق التحرير:

تلقى الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات على “تويتر” تساؤلاً من أحد المقيمين بالمملكة بشأن إمكانية سداد 5 أشهر فقط من رسوم المرافقين وهي فترة تواجده بالمملكة قبل المغادرة النهائية.

وقال المقيم العربي في تساؤله: “إقامتي تنتهي بعد شهر، وسوف أجددها ولكني مغادر المملكة نهائيًّا بعد 5 أشهر، هل يمكنني دفع رسوم مرافقين لمدة 5 أشهر فقط؟”.

ورد حساب الجوازات بقوله: “لا يمكنك ذلك.. يلزم سداد كامل الاستحقاق المالي لتتمكن من تجديد هوية مقيم”، موضحًا أنه عند سداد الاستحقاق المالي وبعد تنفيذ الخدمة لا يمكن استرداد باقي المدة عند المغادرة.