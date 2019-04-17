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«الأرصاد» تنبه من جريان السيول بمنطقة الباحة.. و«الدفاع المدني» يحذر

«الأرصاد» تنبه من جريان السيول بمنطقة الباحة.. و«الدفاع المدني» يحذر
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تواصل – فريق التحرير:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، وذلك على منطقة الباحة ومحافظاتها.

ويشمل التنبيه مدينة الباحة ومحافظات (بلجرشي، والعقيق، والمندق، المخواةن الحجرة، وقلوة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها) حيث تستمر الحالة إلى الساعة العاشرة مساءً.

وأطلق الدفاع المدني بالباحة تحذيراته للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلالموقعه الإلكتروني، مشدداً على أهمية الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، مبيناً أن جميع منسوبي الدفاع المدني في خدمتهم على الرقم 998 وعلى مدار الساعة.

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