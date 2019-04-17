«هدف» يجمع المنشآت والباحثين عن التدريب بالرياض

تواصل – واس:

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” في مقره بالرياض ملتقى تمهير الثاني، بمشاركة عدد من المنشآت ومرشحين ومرشحات للاستفادة من الفرص التدريبية المطروحة ضمن برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

وجمع الملتقى، الذي عقد مؤخراً الباحثين والباحثات عن الفرص التدريبية مع المنشآت التي لديها فرص تدريبية ضمن البرنامج، كما شهد الملتقى، تقديم ورش عمل وإرشاد مهني للباحثين والباحثات عن الفرص التدريبية ضمن البرنامج، وتعريفهم ببرنامج “تمهير” وكيفية استعراض الفرص التدريبية المطروحة في صفحة البرنامج والاستفادة منه.

وشارك عدد من المنشآت في الملتقى لعرض الفرص التدريبية لديهم، حيث أطْلعَ الباحثين والباحثات عن الفرص التدريبية عليها، وتقدموا على الفرص المناسبة لهم.

يشار إلى أن برنامج “تمهير” يهدف إلى إكساب خريجي الجامعات بالخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصات الخريجين. ويضيف البرنامج فرصاً تدريبية إضافية أسبوعياً لعدد من التخصصات المختلفة.

وتتراوح مدة التدريب في برنامج تمهير من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم لدخول سوق العمل.

ويقدم “هدف” مكافأة مالية دعما للمتدرب مقدارها 3 آلاف ريال شهرياً خلال فترة التدريب، وتأمين ضد مخاطر العمل، كما يحصل المتدرب على شهادة خبرة من الصندوق بعد إتمامه البرنامج التدريبي.

ويمكن التسجيل والاستفادة من البرنامج، عبر زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الوطنية للعمل “طاقات”.