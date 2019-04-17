الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

واقعة مفجعة.. خطأ طبي يتسبب في سقوط يد طفل من جسده ووفاته بتبوك

واقعة مفجعة.. خطأ طبي يتسبب في سقوط يد طفل من جسده ووفاته بتبوك

فتح باب القبول لمديرية مكافحة المخدرات.. رابط التقديم هنا

فتح باب القبول لمديرية مكافحة المخدرات.. رابط التقديم هنا

وزير التعليم: تعديل التقويم الدراسي لصالح المعلمين والإداريين

وزير التعليم: تعديل التقويم الدراسي لصالح المعلمين والإداريين

هل يصرف دعم «حساب المواطن» قبل رمضان؟.. توضيح رسمي

هل يصرف دعم «حساب المواطن» قبل رمضان؟.. توضيح رسمي

واقعة مفجعة.. خطأ طبي يتسبب في سقوط يد طفل من جسده ووفاته بتبوك

واقعة مفجعة.. خطأ طبي يتسبب في سقوط يد طفل من جسده ووفاته بتبوك
0

تواصل – تبوك:

طالب والد الطفل الذي فقد يده اليسرى إثر خطأ طبي بمدينة تبوك، وفقد حياته بعد عدة مضاعفات في حالته الصحية، بفتح تحقيق في الوقعة.

وأوضح والد الضحية أنه تم إجراء قسطرة وريدية لطفله، وتُركت يده لمدة 6 أسابيع حتى سقطت من تلقاء نفسها.

وكان المختصون في المستشفى، قد اكتشفوا وجود ثقب في أمعاء الطفل واضطروا لنقل الدم عبر يده اليسرى، وتورّمت وتحوّلت إلى اللون الأزرق حتى اسودّت وسقطت من المرفق.

وأوضحت صحة تبوك أن حالة الطفل تعرضت لمضاعفات نتجت عنها غرغرينة جافة، وذلك بعد حدوث تجلط بالشريان العضدي باليد اليسرى.

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

جازان.. تحليل طبي ينتهي بإصابة يد مسن ووصولها لهذه الحالة

جازان.. تحليل طبي ينتهي بإصابة يد مسن ووصولها لهذه الحالة

والد طفل يتهم أطباء مستشفى بالتسبب في عاهة مستديمة لابنه

والد طفل يتهم أطباء مستشفى بالتسبب في عاهة مستديمة لابنه

«صحة القنفذة» تكشف تطورات قضية مريضة «قطع المثانة»

«صحة القنفذة» تكشف تطورات قضية مريضة «قطع المثانة»

نجا من «الطعن» لكنه دخل في غيبوبة بسبب خطأ طبي.. أسرة «الشهراني» تروي التفاصيل

نجا من «الطعن» لكنه دخل في غيبوبة بسبب خطأ طبي.. أسرة «الشهراني» تروي التفاصيل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

المواجهة هي الحل الأمثل
مقالات

المواجهة هي الحل الأمثل

المزيد
القراءة ضرورة أم ترفيه؟
تدوينات حرة

القراءة ضرورة أم ترفيه؟

المزيد
هل تشاركني هذه اليقينيات!
مقالات

هل تشاركني هذه اليقينيات!

المزيد
توثيق العقود يحفظ الحقوق
تدوينات حرة

توثيق العقود يحفظ الحقوق

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>