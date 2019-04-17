الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

هل يصرف دعم «حساب المواطن» قبل رمضان؟.. توضيح رسمي

هل يصرف دعم «حساب المواطن» قبل رمضان؟.. توضيح رسمي

مستشار وزير الخدمة المدنية يكشف حقيقة نقل الموظف دون موافقته

مستشار وزير الخدمة المدنية يكشف حقيقة نقل الموظف دون موافقته

الصندوق العقاري يكشف سبب تأخر إيداع الدعم في حسابات المواطنين

الصندوق العقاري يكشف سبب تأخر إيداع الدعم في حسابات المواطنين

خادم الحرمين لـ«الرئيس الإندونيسي»: المملكة بلد كل المسلمين (فيديو)

خادم الحرمين لـ«الرئيس الإندونيسي»: المملكة بلد كل المسلمين (فيديو)

حملة إثارة وتشويق من «غوغل» تمهيداً لحدث كبير الشهر المقبل

حملة إثارة وتشويق من «غوغل» تمهيداً لحدث كبير الشهر المقبل
0

تواصل – وكالات:

بدأت شركة غوغل حملة تشويق لجديد تعتزم إعلانه في 7 مايو (أيار) المقبل يتعلق بعلامتها التجارية “بكسل”، وكتبت على متجرها الإلكتروني “المساعدة قادمة”، وركزت على ملصقات الواقع المعزز القائمة على فيلم Avengers: Endgame.

ويصادف هذا اليوم، أول أيام مؤتمر المطورين السنوي للشركة، ومن المتوقع أن تكشف فيه هاتفيها الجديدين Pixel 3a و Pixel 3a XL.

ويُتوقع أن يكون هاتف Pixel 3a بشاشة “أوليد” 5.6 بوصات بدقة 2220×1080 بكسل، ونظام التشغيل أندرويد 9 باي، ومعالج “سنابدراجون 670″، وذاكرة “رام” 4 غيغابايت، وكاميرا خلفية بدقة 12 ميغابكسل، وبطارية بسعة 3000 ميلي أمبير/ساعة.

أما النسخة الأكبر Pixel 3a XL، فتقول تسريبات إنها بشاشة 6 بوصات بدقة 2160×1080 بكسل، مع دعم ميزة الجوانب القابلة للضغط Active Edge، وشريحة Titan M الأمنية، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 غيغابايت.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«غوغل» توسع خدمة حجز الفنادق لتشمل منازل قضاء العطلة والنزل

«غوغل» توسع خدمة حجز الفنادق لتشمل منازل قضاء العطلة والنزل

محرك بحث يتفوق على غوغل في حماية الخصوصية

محرك بحث يتفوق على غوغل في حماية الخصوصية

باستخدام تقنية الواقع الافتراضي.. «جوجل» و«ناسا» تطلقان خدمة السفر إلى الفضاء

باستخدام تقنية الواقع الافتراضي.. «جوجل» و«ناسا» تطلقان خدمة السفر إلى الفضاء

«جوجل» يضلل سائقاً إندونيسياً ويقوده إلى السقوط في نهر

«جوجل» يضلل سائقاً إندونيسياً ويقوده إلى السقوط في نهر

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

المواجهة هي الحل الأمثل
مقالات

المواجهة هي الحل الأمثل

المزيد
القراءة ضرورة أم ترفيه؟
تدوينات حرة

القراءة ضرورة أم ترفيه؟

المزيد
هل تشاركني هذه اليقينيات!
مقالات

هل تشاركني هذه اليقينيات!

المزيد
توثيق العقود يحفظ الحقوق
تدوينات حرة

توثيق العقود يحفظ الحقوق

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>