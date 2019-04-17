حب القهوة يدفع مواطناً لترك مهنة التدريس.. تعرّف على قصته (صور)

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تواصل- الرياض:

دفع حب المواطن جبران محمد المالكي للقهوة وشغفه بها، إلى ترك وظيفته كمعلم للغة العربية بعد 20 عاماً من عمله بها، وذلك للتفرغ لزراعة البن وتقديمه للراغبين في بيعه وشرائه.

وقال المالكي، إنه ورث حب القهوة عن والده، وكان يتمنى في كل يوم قضاه في قطاع التعليم أن يعود لممارسة شغفه بزراعة البن، مضيفاً أن مزرعته بها 6 آلاف شجرة بينها ألف شجرة منتجة، وكل واحدة منها تنتج 3 كيلوغرامات من البن، وفقاً لـ “العربية نت”.

وأضاف أنه يزرع بنفسه القهوة المختصة ويقدمها للمستثمرين، والقهوة المختصة هي التي يقوم بمعالجتها بالطرق الحديثة من الجني والتجفيف واتباع الخطوات التي تجعل البن عالي الجودة، وذلك حسب تعبيره.

وأوضح المالكي أنه يقدم كل أشكال القهوة، سواء العربية أو التركية أو الأمريكية، وما زال يحاول تطوير خبراته في مجال القهوة التي وجد بها إقبالاً كبيراً من المستهلكين.

وكشف أن فكرة زراعته للقهوة وبيعها بدأت من كيفية الحفاظ على البن ذي الجودة العالية من التدليس والغش، وكان نائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز قد زاره في مزرعته ضمن جولته التفقدية للمنطقة.

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