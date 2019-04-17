طائرات التحالف تدك تجمعات لميليشيات الحوثي في صعدة

تواصل – واس:

استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن مواقع لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة صعدة شمال اليمن.

ودكت مقاتلات دعم الشرعية في اليمن مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية الانقلابية في مديرية باقم شمال غربي صعدة.

وأوضح موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدفت تحركات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبل الجبادي والتباب المجاورة له، مضيفًا أن الضربات أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية وتدمير أطقمها.