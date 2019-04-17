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وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بمستشفى الملك عبدالله الجامعي
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تواصل – الرياض:

أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH) التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض عبر موقعه الإلكتروني، توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس والماجستير، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، بمسمى (مخطط أول الميزانية والتخطيط المالي، ومدير مركز التوزيع ومراقبة الممتلكات)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة على النحو التالي:

1- مخطط أول الميزانية والتخطيط المالي (Senior Budget & Financial Planning I):
– درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية مع 8 سنوات من الخبرة.
– أو درجة الماجستير في المحاسبة أو المالية مع 6 سنوات من الخبرة.

2- مدير مركز التوزيع ومراقبة الممتلكات (Distribution Center & Property Control Manager):
– درجة البكالوريوس في إدارة المواد أو التخصصات الأخرى ذات الصلة مع 9 سنوات من الخبرة.
– أو درجة الماجستير في إدارة المواد أو التخصصات الأخرى ذات الصلة مع 7 سنوات من الخبرة

وأوضح مستشفى الملك عبدالله الجامعي، أن التقديم على الوظائف متاح من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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