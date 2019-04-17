محافظ الجمارك يرد على مقطع أطنان المعاملات الورقية بمطار الرياض

تواصل – فريق التحرير:

كشف محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني حقيقة مقطع فيديو متداول يظهر تكدس المعاملات الورقية في مطار الرياض الدولي، عُرض خلال مقابلته في أحد البرامج التلفزيونية.

وقال الحقباني إن هذه الأوراق، تخص شركات النقل السريع في المطار وسببها عدم اكتمال مشروع الأرشفة في المنافذ الجوية.

وكان الإعلامي عبدالله المديفر قد واجه، محافظ الجمارك خلال برنامج “في الصورة” بفيديو يوثق أطناناً من أوراق المعاملات المكدسة في مطار الملك خالد الدولي قبل أيام.

وأوضح الحقباني خلال الحلقة أن الأوراق لبيانات جمركية قديمة، مؤكداً أن إنهاء المعاملات في المنافذ الجمركية يتم حالياً بشكل إلكتروني بنسبة 100%، لكن توجد بعض الإجراءات يتم إنجازها ورقياً لأن الأرشفة لم تكتمل.

لكن عاد محافظ الجمارك بعد الحلقة ليوضح عبر حسابه في “تويتر”، أن المعاملات الورقية التي عُرضت في الفيديو تخص شركات النقل السريع في المطار، وسببها عدم اكتمال مشروع الأرشفة في المنافذ الجوية، مؤكداً أن المشروع سيكتمل خلال شهرين.