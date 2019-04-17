بالأسماء.. «الحرس الوطني» تدعو 34 متقدماً على وظائفها للمراجعة

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن أسماء 34 مواطناً من المتقدمين على وظائفها المعلن عنها في تاريخ 1440/04/16هـ عبر موقع الوزارة، لمراجعة أي من فروع وزارة الخدمة المدنية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتباراً من يوم الأحد تاريخ 1440/08/16هـ حتى يوم الخميس تاريخ 1440/08/20هـ، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم، مصطحبين معهم الوثائق الموضحة أدناه.

وأوضحت الوزارة أن الوثائق المطلوبة هي:

1- الهوية الوطنية مع نسخه منها.

2- أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

3- معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخه من كشف الدرجات بالإضافة إلى مفاتيح المعدل.

وأشارت الوزارة إلى أن المعلنة أسماؤهم تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الاعلان والافضلية لغير التربويين ثم التربويين وذلك بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في (المؤهل العلمي، المعدل في المؤهل العلمي، الاختبار المهني (تقييم1/رجال) لدرجة البكالوريوس، اقدمية التخرج، ثم الرغبات المكانية) بالإضافة الى اجتياز المقابلة الشخصية.

وأكدت وزارة الحرس الوطني أن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

الأسماء:

الهوية الوطنية الاسم ******9409 احمد جزاع عاتق الجهني ******4787 أنس محمد احمد باحبيل ******1005 بندر ذياب عرعر العنزي ******1800 تركي ابراهيم عيد حجازي ******3752 تركي فهد بن شعيب سلامه ******7284 حسام غازي احمد المحمدي ******2686 حمد عبدالله بن حمد الفرج ******4644 خالد ابوطالب عبدالله قيسي ******3018 خالد حسن احمد الزهراني ******5653 خالد شمروخ بن صنيتان الحربي ******3422 خالد عبدالعزيز عبدالله العتيبي ******8814 سلطان أحمد بن عيسى عسيري ******2250 سلطان عبدالله عبدالرؤوف خوجه ******6698 صالح هزاع صالح الفهيقي ******7838 طارق صالح عبدالله الموينع ******4346 عامر محمد عبدالله كردى ******0117 عبدالرحمن جابر هادي جعفري ******6725 عبدالعزيز محمد هليل المالكي ******6739 عبدالقادر ابن محمد ابن رجاء الزنبقي ******9537 عبدالله سعد عبدالله الزبيدي ******4941 عبدالله عبدالرازق دخيل الطلحي ******2582 عبدالله محمد بن طيب شملان ******3445 عبدالواسع عبدالله بن عبدالرحمن الرزقي ******8832 علي حسن بن علي زرد ******8492 فهد خضر حسين الحارثي ******7131 فيصل محمد خالد الشمري ******6771 محمد خالد عبده اليماني ******2173 محمد عواض مقبول العتيبي ******3177 محمد عوض تركي التركي ******6296 محمد يوسف حسين الحربي ******8010 مشعل مرشد راشد المزمومي ******5330 نادر انور بن سالم الهاشمي الامير ******8885 نواف صالح عبدالله الطياش ******9672 نواف طلال احمد حكمي

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