بالأسماء.. «الحرس الوطني» تدعو 34 متقدماً على وظائفها للمراجعة

تواصل – الرياض:
أعلنت وزارة الحرس الوطني عن أسماء 34 مواطناً من المتقدمين على وظائفها المعلن عنها في تاريخ 1440/04/16هـ عبر موقع الوزارة، لمراجعة أي من فروع وزارة الخدمة المدنية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتباراً من يوم الأحد تاريخ 1440/08/16هـ حتى يوم الخميس تاريخ 1440/08/20هـ، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم، مصطحبين معهم الوثائق الموضحة أدناه.
وأوضحت الوزارة أن الوثائق المطلوبة هي:
1- الهوية الوطنية مع نسخه منها.
2- أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
3- معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخه من كشف الدرجات بالإضافة إلى مفاتيح المعدل.
وأشارت الوزارة إلى أن المعلنة أسماؤهم تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الاعلان والافضلية لغير التربويين ثم التربويين وذلك بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في (المؤهل العلمي، المعدل في المؤهل العلمي، الاختبار المهني (تقييم1/رجال) لدرجة البكالوريوس، اقدمية التخرج، ثم الرغبات المكانية) بالإضافة الى اجتياز المقابلة الشخصية.
وأكدت وزارة الحرس الوطني أن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.
الأسماء:
الهوية الوطنية
الاسم
******9409
احمد جزاع عاتق الجهني
******4787
أنس محمد احمد باحبيل
******1005
بندر ذياب عرعر العنزي
******1800
تركي ابراهيم عيد حجازي
******3752
تركي فهد بن شعيب سلامه
******7284
حسام غازي احمد المحمدي
******2686
حمد عبدالله بن حمد الفرج
******4644
خالد ابوطالب عبدالله قيسي
******3018
خالد حسن احمد الزهراني
******5653
خالد شمروخ بن صنيتان الحربي
******3422
خالد عبدالعزيز عبدالله العتيبي
******8814
سلطان أحمد بن عيسى عسيري
******2250
سلطان عبدالله عبدالرؤوف خوجه
******6698
صالح هزاع صالح الفهيقي
******7838
طارق صالح عبدالله الموينع
******4346
عامر محمد عبدالله كردى
******0117
عبدالرحمن جابر هادي جعفري
******6725
عبدالعزيز محمد هليل المالكي
******6739
عبدالقادر ابن محمد ابن رجاء الزنبقي
******9537
عبدالله سعد عبدالله الزبيدي
******4941
عبدالله عبدالرازق دخيل الطلحي
******2582
عبدالله محمد بن طيب شملان
******3445
عبدالواسع عبدالله بن عبدالرحمن الرزقي
******8832
علي حسن بن علي زرد
******8492
فهد خضر حسين الحارثي
******7131
فيصل محمد خالد الشمري
******6771
محمد خالد عبده اليماني
******2173
محمد عواض مقبول العتيبي
******3177
محمد عوض تركي التركي
******6296
محمد يوسف حسين الحربي
******8010
مشعل مرشد راشد المزمومي
******5330
نادر انور بن سالم الهاشمي الامير
******8885
نواف صالح عبدالله الطياش
******9672
نواف طلال احمد حكمي
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