الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«العمل» تحظر التدخين في الشركات والمؤسسات وتتوعد المخالفين بهذه العقوبة

«العمل» تحظر التدخين في الشركات والمؤسسات وتتوعد المخالفين بهذه العقوبة

مصرع طالب ابتدائي «دهساً» تحت عجلات حافلة أمام مدرسته بمكة

مصرع طالب ابتدائي «دهساً» تحت عجلات حافلة أمام مدرسته بمكة

قرارات مجلس الوزراء: إقرار «مكافآت تشجيعية».. ومركز وطني لإدارة النفايات

قرارات مجلس الوزراء: إقرار «مكافآت تشجيعية».. ومركز وطني لإدارة النفايات

تحذير وتحرك رسمي ضد منتج مخصص للنساء قد يصيب بالسرطان

تحذير وتحرك رسمي ضد منتج مخصص للنساء قد يصيب بالسرطان

بالصور.. خادم الحرمين يستقبل ولي عهد أبوظبي

بالصور.. خادم الحرمين يستقبل ولي عهد أبوظبي
0

تواصل – واس:
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، في قصره في الرياض مساء اليوم، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
ورحب خادم الحرمين الشريفين، بسمو ولي عهد أبوظبي في بلده المملكة، فيما أبدى سموه سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.
وقد نقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لخادم الحرمين الشريفين تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما أبدى الملك المفدى تحياته لسموه.
كما جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأحداث في المنطقة.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.
كما حضره من الجانب الإماراتي، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني عضو المجلس التنفيذي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، ومعالي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن محمد الشامسي، ومعالي وزيرة الدولة للتعاون الدولي ريم إبراهيم الهاشمي، ومعالي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك علي سعيد النيادي، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد بن مبارك المزروعي.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

قريباً.. طرح 24 ألف وحدة سكنية للمسجلين في قوائم «الإسكان» و«العقاري»

قريباً.. طرح 24 ألف وحدة سكنية للمسجلين في قوائم «الإسكان» و«العقاري»

تنبيه متقدم من «الأرصاد» بشأن طقس الرياض.. أمطار رعدية ورياح وغبار

تنبيه متقدم من «الأرصاد» بشأن طقس الرياض.. أمطار رعدية ورياح وغبار

خادم الحرمين لـ«الرئيس الإندونيسي»: المملكة بلد كل المسلمين (فيديو)

خادم الحرمين لـ«الرئيس الإندونيسي»: المملكة بلد كل المسلمين (فيديو)

هلع بين مرتادي منتزه في محايل عسير بسبب «التفحيط» (فيديو)

هلع بين مرتادي منتزه في محايل عسير بسبب «التفحيط» (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

القراءة ضرورة أم ترفيه؟
تدوينات حرة

القراءة ضرورة أم ترفيه؟

المزيد
هل تشاركني هذه اليقينيات!
مقالات

هل تشاركني هذه اليقينيات!

المزيد
توثيق العقود يحفظ الحقوق
تدوينات حرة

توثيق العقود يحفظ الحقوق

المزيد
هدايا الألم
مقالات

هدايا الألم

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>