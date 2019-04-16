قريباً.. طرح 24 ألف وحدة سكنية للمسجلين في قوائم «الإسكان» و«العقاري»

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أصدر برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان التقرير الشهري الخاص بأبرز منجزات البرنامج لشهر مارس والذي وفَّر خلاله 24.529 وحدة سكنية في 16 مشروعاً سكنياً.

وتنوعت الوحدات بين فلل وتاون هاوس وشقق، وستطرح قريباً للحجز للمسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

ومن بين المشاريع الستة عشر 6 مشاريع بمدينة الرياض وهي: (لدن التخصصي، تلال القيروان، عمائر الأرجان، سرايا النرجس، طراز الأفق، العليا العقارية، مسكن هايتس) وتوفر نحو 6773 وحدة سكنية.

بجانب 6 مشاريع جديدة ستتاح للحجز بالمنطقة الشرقية توفر 3544 وحدة سكنية متنوعة، و4 مشاريع بمدينة جدة توفر 14.212 وحدة سكنية متنوعة ببنية تحتية مكتملة، تشمل شبكات المياه، والكهرباء، والاتصالات، والإنارة، والأرصفة، وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق وغيرها.

واستعرض التقرير متابعة تنفيذ 46 مشروعاً موزعة في 16 مدينة حول المملكة، ونسب الإنجاز وعدد الوحدات والحجوزات في كل مشروع، بالإضافة للمشاريع الجاهزة والتي بلغ عددها 38 مشروعاً بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، حيث تشهد هذه المشاريع إقبالاً انعكس على نسب الحجوزات فيها.

ويصدر البرنامج تقريراً شهرياً يكشف من خلاله أعداد المستفيدين من الحلول السكنية التي يُتيحها البرنامج، حيث أصدر تقريرين مفصلين في يناير وفبراير الماضيين كشف فيهما عن أعداد المستفيدين، إذ بلغ مجموع المستفيدين في يناير وفبراير نحو 26.005 أسرة، بينهم 13.538 أسرة تمكنت من السكن.