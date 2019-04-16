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خادم الحرمين لـ«الرئيس الإندونيسي»: المملكة بلد كل المسلمين (فيديو)

خادم الحرمين لـ«الرئيس الإندونيسي»: المملكة بلد كل المسلمين (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

وثَّق مقطع فيديو متداول حديثاً عفوياً بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.

وقال الملك سلمان خلال مقطع الفيديو، إن المملكة العربية السعودية ومكة والمدينة بلد كل المسلمين.

يُذكر أن الملك سلمان بن عبدالعزيز عقد الأحد الماضي، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، تركزت على الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

واستعرض خادم الحرمين ورئيس إندونيسيا خلال اللقاء والمباحثات العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

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