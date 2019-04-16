الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مصرع طالب ابتدائي «دهساً» تحت عجلات حافلة أمام مدرسته بمكة

مصرع طالب ابتدائي «دهساً» تحت عجلات حافلة أمام مدرسته بمكة

قرارات مجلس الوزراء: إقرار «مكافآت تشجيعية».. ومركز وطني لإدارة النفايات

قرارات مجلس الوزراء: إقرار «مكافآت تشجيعية».. ومركز وطني لإدارة النفايات

تحذير وتحرك رسمي ضد منتج مخصص للنساء قد يصيب بالسرطان

تحذير وتحرك رسمي ضد منتج مخصص للنساء قد يصيب بالسرطان

بعد انتشارها.. «أمانة المدينة»: الجنادب ستختفي خلال أسابيع بفعل الحر

بعد انتشارها.. «أمانة المدينة»: الجنادب ستختفي خلال أسابيع بفعل الحر

وزير الداخلية يُدشن نظام «مدار الأمني».. هذه أهدافه

وزير الداخلية يُدشن نظام «مدار الأمني».. هذه أهدافه
0

تواصل – الرياض:

دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الوزارة اليوم الثلاثاء، نظام “مدار” الأمني التابع للمديرية العامة لمكافحة المخدرات والمتخصص في التحول التقني لإجراءات العمل في فروع مكافحة المخدرات بالمملكة.

واستمع وزير الداخلية خلال التدشين إلى عرض موجز قدمه مدير مكافحة المخدرات اللواء أحمد الزهراني، عن مهام ووظائف النظام والمراحل التي تم التوصل إليها.

حضر التدشين مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تجديد وإصدار هوية موقوفي الخدمات.. متى التنفيذ؟

تجديد وإصدار هوية موقوفي الخدمات.. متى التنفيذ؟

وزير الداخلية يوافق على استثناء تجديد الهوية من عقوبة موقوفي الخدمات

وزير الداخلية يوافق على استثناء تجديد الهوية من عقوبة موقوفي الخدمات

بالصور.. وزير الداخلية يصل إلى تونس

بالصور.. وزير الداخلية يصل إلى تونس

بُشرى من وزارة الداخلية لأكثر من 3900 رجل أمن

بُشرى من وزارة الداخلية لأكثر من 3900 رجل أمن

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

القراءة ضرورة أم ترفيه؟
تدوينات حرة

القراءة ضرورة أم ترفيه؟

المزيد
هل تشاركني هذه اليقينيات!
مقالات

هل تشاركني هذه اليقينيات!

المزيد
توثيق العقود يحفظ الحقوق
تدوينات حرة

توثيق العقود يحفظ الحقوق

المزيد
هدايا الألم
مقالات

هدايا الألم

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>