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«بلدي الرياض» يزور «المفتي» لاستعراض أنشطة المجلس

«بلدي الرياض» يزور «المفتي» لاستعراض أنشطة المجلس
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تواصل – واس:

استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ في مكتبه بمقر الرئاسة، رئيس وأعضاء المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض.

وعبر سماحة المفتي في الاستقبال عن تقديره لأعضاء المجالس البلدية، لأنهم محتسبون في أعمالهم وعليهم دور كبير، موصيا بالجد والاجتهاد والرفع بأي خلل للجهات المختصة.

كما وجّه سماحته رسالة لمسؤولي الجهات الخدمية بالتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة، وحث مسؤولي المساجد بتهيئة مداخلها لذوي الإعاقة لتسهيل حركتهم.

فيما أشار الأستاذ خالد العريدي رئيس المجلس البلدي إلى أن هذه الزيارة تأتي للسلام على سماحة مفتي عام المملكة والاستماع إلى توجيهاته ونصائحه، إضافة إلى تقديم عرض تعريفي حول أعمال المجلس ونشاطاته، والمبادرات والمتابعات التي يقوم بها المجلس لتطوير الخدمات البلدية.

وأضاف العريدي أن هذه الزيارة لسماحة المفتي تأتي ضمن أنشطة المجلس وبرامجه الهادفة إلى تعميق تواصله مع المسؤولين، والمؤسسات العامة وقطاع الخدمات، للتعريف بأعمال المجلس وجهود تطوير الخدمات البلدية.

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