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نص قرار «مجلس الوزراء» عن «المكافآت التشجيعية»

نص قرار «مجلس الوزراء» عن «المكافآت التشجيعية»
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تواصل – فريق التحرير:

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وخلال الجلسة اتخذ المجلس قرارا مهما بشأن صرف مكافآت تشجيعية لكل من يسهم في الكشف عن مخالفات لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل، إليكم نصه:

“بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 10 – 32 / 40 / د ) وتاريخ 23 / 6 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل صلاحية صرف مكافآت تشجيعية لكل من يسهم – من غير موظفي الهيئة – في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها ولوائحها التنفيذية، ويضع المجلس لائحة لهذا الغرض تتضمن شروط صرفها وضوابطه”.

التفاصيل الكاملة لجلسة اليوم:

قرارات مجلس الوزراء: إقرار «مكافآت تشجيعية».. ومركز وطني لإدارة النفايات

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