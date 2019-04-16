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رئيس المجلس الدستوري الجزائري يستقيل من منصبه.. ما السبب؟

رئيس المجلس الدستوري الجزائري يستقيل من منصبه.. ما السبب؟
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تواصل – واس:

قدم رئيس المجلس الدستوري الجزائري الطيب بلعيز اليوم، استقالته لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وتسمح هذه الاستقالة بتعيين شخصية وطنية ذات قبول شعبي يخلف الرئيس المؤقت بن صالح الذي ترتقب أوساط سياسية وإعلامية أن يستقيل هو الآخر برفقة حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، تمهيدًا لدخول فترة انتقالية تقودها شخصيات ذات قبول في أوساط الشعب الجزائري.

وكان الحراك الشعبي قد طالب باستقالة “الباءات” الأربعة وهم بن صالح وبلعيز وبدوي إضافة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، كونهم من بقايا نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي قدم استقالته في الثاني أبريل الجاري.

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