هل يحق للبنك سحب الدعم من حسابات المستفيدين؟.. توضيح من «حساب المواطن»

تواصل- وكالات:

أكد برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، أنه لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من الدعم في حسابات المستفيدين، وذلك رداً من البرنامج على استفسار مستفيد.

وتساءل المستفيد بشأن قيام البنك بسحب الدعم المستحق له، ولم يتمكن من الحصول على دعم حساب المواطن المستحق خلال هذا الشهر.

وأجاب حساب خدمة العملاء الخاص بحساب المواطن: ”لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى”.

وأضاف: ”وفي حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من هنا“.