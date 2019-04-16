مصرع طالب ابتدائي «دهساً» تحت عجلات حافلة أمام مدرسته بمكة

تواصل – مكة المكرمة:

لقي طالب، اليوم الثلاثاء، مصرعه دهساً تحت عجلات حافلة نقل مدرسي من أمام مدرسته الابتدائية بمكة المكرمة.

وتعرض طالب الصف الأول الابتدائي لحادث دهس على يد قائد حافلة نقل مدرسي صادفت مروره، أثناء عبور الطالب الشارع المجاور للمدرسة الواقعة بحي الزائدي بمكة المكرمة، ولقي الطالب مصرعه على الفور تحت عجلات الحافلة.

وباشرت الجهات الأمنية الموقع بعد تلقيها البلاغ؛ فيما لا تزال التحقيقات جارية؛ لمعرفة ملابسات الحادث، وتولى الهلال الأحمر السعودي نقل الطالب المدهوس إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى.