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أمير مكة يدشن مخطط الجوهرة.. ويسلم أراضي بديلة لسكان «النكاسة» (صور)

أمير مكة يدشن مخطط الجوهرة.. ويسلم أراضي بديلة لسكان «النكاسة» (صور)
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تواصل – مكة المكرمة:

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، حفل تسليم الأراضي البديلة لقاطني حي النكاسة العشوائي.

ودشن الفيصل بحضور نائبه، مخطط الجوهرة الذي يقدم أراضي بديلة لقاطني حي النكاسة العشوائي، إذ تم تطبيقه لإيجاد حلول سكن بديلة للجاليات بعد خروجها من الأحياء العشوائية، بحسب “عكاظ”.

وخلال الحفل، سلم الأمير خالد الفيصل بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، الأراضي البديلة لسكان حي النكاسة العشوائي.

وقد شرعت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بالبدء في المرحلة الرابعة من مراحل مشروع تطوير حي النكاسة، ضمن 12 مرحلة مستهدفة.

ويهدف مشروع تطوير حي النكاسة إلى تحقيق الخدمات الاقتصادية والبيئية والصحية والسكنية والثقافية، تقديم الدعم لتوفير وتسهيل البدائل المناسبة لبناء الإنسان وتنمية المكان.

وتهدف مشاريع تطوير العشوائيات إلى الحد من انتشار مناطق عشوائية جديدة، نقل السكان من الجالية إلى بيئة آمنة، تأسيس قاعدة اقتصادية اجتماعية ثقافية بيئية، إعادة تأهيل السكان، توفير فرص عمل، وتوفير مخططات تخضع لمعايير عمرانية حديثة.

ويبلغ عدد الأراضي البديلة التي تم تعويضها لقاطني حي النكاسة العشوائي 380 قطعة على مساحة 159.466 متراً مربعاً، وتبعد عن الحرم 20 كيلومتراً.

وجرى خلال مراحل تطوير حي النكاسة العشوائي، إزالة 400 عقار في المراحل الثلاث الأولى، فصل التيار الكهربائي عن 50 عقاراً في المرحلة الرابعة.

 

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