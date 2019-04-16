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وظائف إدارية وهندسية وصحية بجامعة الأمير سطام بالخرج

وظائف إدارية وهندسية وصحية بجامعة الأمير سطام بالخرج
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم الثلاثاء، توفر مجموعة من الوظائف الإدارية والهندسية (رجال) ، وعدد من الوظائف الصحية (رجال – نساء)، وكذلك وظائف على برنامج التشغيل المباشر (رجال – نساء)، في مقر الجامعة بمدينة السيح وفي الكليات التابعة للجامعة وفروعها.

وترغب الجامعة في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة حسب المسميات والشروط المعلن عنها، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل ولمدة خمسة أيام.

ودعت الجامعة الراغبين في شغل الوظائف من المواطنين والمواطنات ممن تتوفر لديهم الشروط المطلوبة، التقدم عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف علىموقع الجامعة، وتسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة وبيان الخدمات والخبرات العملية.

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