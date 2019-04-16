بعد انتشارها.. «أمانة المدينة»: الجنادب ستختفي خلال أسابيع بفعل الحر

تواصل – المدينة المنورة:

أوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة أن الخبراء أكدوا لها أن حشرة صرصار الليل التي انتشرت بشكل كثيف بالمدينة المنورة والحرم النبوي ستختفي خلال أسابيع بفعل الحر.

وقال وكيل أمين المدينة المنورة للخدمات، رمضان الزهراني، إن خبراء استعانت بهم الأمانة أفادوا أن هجرة هذه الحشرة ستنتهي خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ومع ارتفاع درجات الحرارة ستختفي تماما.

وأشار إلى استقطاب شركات متخصصة لديها معرفة وخبرات بهذا المجال وعمل بحوث عن أسباب مداهمة هذه الأسراب من الحشرات للمدينة المنورة، مضيفا أن جميع منسوبي الأمانة في حالة طوارئ على مدار 24 ساعة حتى القضاء على هذه الظاهرة.

وكانت أمانة منطقة المدينة المنورة قد أطلقت مؤخراً حملة لمكافحة الحشرات والآفات في ردهات المسجد النبوي الشريف، وفي مختلف محافظات ومدن المنطقة.