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والدة إحدى المعاقات تناشد أمير عسير عودة طبيب فرنسي «مُقال».. التفاصيل كاملة

والدة إحدى المعاقات تناشد أمير عسير عودة طبيب فرنسي «مُقال».. التفاصيل كاملة
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تواصل – عسير:

أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، سعيه لإيجاد حل لقضية الطبيب الفرنسي الذي أقالته الشؤون الصحية بمنطقة عسير من عمله.

جاء ذلك بعد مناشدة والدة إحدى المعاقات اللاتي عالجهن الطبيب الفرنسي في محافظة بارق، خلال لقاء الأمير تركي بن طلال بها.

وطالبت بعودة الطبيب الفرنسي بعد أن وجدوا علاج حالة ابنتها عنده بعد سنوات طويلة من اليأس، واستأذن الأمير تركي بن طلال والدة المريضة تصوير نقاشها بجواله، وشاهد الابنة وهي تمشي بعد علاجها.

وأكدت والدة المريضة أن الأمير أبدى تفاعله مع حالة ابنتها، واستمع إلى مناشدتها، واستلم الشكوى والتقارير الطبية والاعتذارات عن عدم علاج الحالة في السعودية، كما وعد بنقاش الموضوع مع وزير الصحة وإيجاد حل سريع لأزمة إقالته.

وكانت الشؤون الصحية بمنطقة عسير قد أقالت الطبيب الذي يحمل الجنسية الفرنسية ويُدعى خالد سليمان، رغم نجاحاته الطبية في تخصصه النادر في جراحة العظام.

وأرجعت سبب الإقالة إلى أن الطبيب غير مؤهل للعمل في المملكة؛ لأنه لم يخضع للامتحانات المقررة من هيئة التخصصات الصحية خلال الفترة النظامية.

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