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«الأرصاد» تنبه: أمطار رعدية وسيول بعسير وجازان.. والدفاع المدني يحذر
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهاً متقدما بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على بعض محافظات منطقة عسير.

وشمل التنبيه مدينة أبها، ومحافظات ومراكز خميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وأحد رفيدة تمتد إلى بيشة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساء.

وأشار التنبيه إلى أن الأمطار المتوقعة ستصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول في بعض أودية المنطقة.

كما أصدرت هيئة الأرصاد تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية متوسطة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول بمنطقة جازان تشمل محافظات العارضة والخوبة والداير بني مالك والأجزاء المجاورة، مفيدة أنها هذه الحالة المطرية ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه.

وشدد على أهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم , مؤكدة أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد، والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

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