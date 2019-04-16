برأس قابل للتدوير.. حامل جديد للهواتف الذكية من PNY

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة PNY حاملاً جديداً للهواتف الذكية لتسهيل التقاط الصور الفوتوغرافية وتسجيل الفيديو.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الحامل العام P-T-BTRI001K-RB لا يتعدى وزنه 200 غرام، ويمكن حمله في جيب الجاكيت أو جيب حقيبة الظهر.

ويمكن استعماله مع الهواتف الذكية بشاشة حتى قياس 6 بوصات، كما أنه يتحمل وزن نصف كيلوغرام، ويمتاز الحامل الجديد برأس قابل للتدوير، ليستعمل في أوضاع متعددة لتنسيق الصور العمودية والأفقية.

وأوضحت الشركة أن حامل الهاتف الذكي الصغير مصنوع من الفولاذ الفاخر، ومزود بريموت يعمل بتقنية البلوتوث لالتقاط صور جماعية من مسافة تصل إلى 10 أمتار.