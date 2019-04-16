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للحامل.. تجنبي هذه الأطعمة لتفادي سقوط الجنين

للحامل.. تجنبي هذه الأطعمة لتفادي سقوط الجنين
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تواصل – وكالات:

سقوط الحمل هو وفاة الجنين داخل بطن الأم قبل الأسبوع الـ 20 “إجهاض مبكر”، وقد يحدث ذلك لأسباب صحية متعددة منها شذوذ الكروموسومات، وهو أمر لا يمكن التحكم فيه.

لكن من بين أسباب سقوط الحمل التي يمكن التحكم فيها: التدخين، والأدوية، ومشاكل الهرمونات، والأطعمة، والمشاكل الصحية التي تصيب الرحم.

ويساعد إنقاص الوزن قبل حدوث الحمل على تقليل احتمالات سقوطه. وإلى جانب ذلك عليك تجنّب الأطعمة التالية لاحتوائها على عناصر قد تسبب السقوط:

الأناناس. تحتوي فاكهة الأناناس على مادة البروميلين التي تسبب تليين عنق الرحم والبدء في انقباضه، ما يؤدي إلى الإجهاض.

البابايا. هذه الفاكهة الاستوائية ليست أيضاً مناسبة للحمل لأنها تحتوي على اللاكسيتيف الذي يحفّز الانقباضات.

الألبان غير المبسترة. يحتوي الحليب والأجبان غير المبسترة مثل جبن الفيتا والجبن الطرية (الكريم) على بكتريا الليسيتريا التي تسبب الإجهاض.

البيض والسمك النيئ.يحتوي البيض والسمك النيئ على بكتريا السلامونيلا التي تسبب آلاماً للأمعاء وانقباضات تقود إلى سقوط الحمل.

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