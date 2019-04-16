رئيس أركان الجيش الباكستاني يلتقي إمام المسجد الحرام

تواصل – واس:

استقبل رئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق أول ركن قمر جاويد باجوه في مدينة راولبندي إمام المسجد الحرام فضيلة الدكتور عبدالله بن عواد الجهني الذي يزور باكستان حالياً.

وأعرب الجانبان خلال اللقاء عن ارتياحهما إزاء العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، مؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز السلام والوئام في العالم الإسلامي.

وأشاد الشيخ الجهني بالدور الإيجابي الذي تؤديه باكستان لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين، موضحاً أن باكستان لها مكانة مهمة في العالم الإسلامي.