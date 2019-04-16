تحقيقات مستمرة لكشف ملابسات حريق «كاتدرائية نوتردام» في باريس

تواصل – وكالات:

قال وزير الدولة بوزارة الداخلية الفرنسية لوران نونيز، اليوم الثلاثاء، إن سبب الحريق الذي التهم كاتدرائية نوتردام، التي تعد أحد أشهر المعالم بوسط العاصمة الفرنسية باريس الليلة الماضية، لا يزال مجهولاً، وأن السلطات تواصل تحقيقاتها لمعرفة كيفية اندلاع الحريق.

وقال نونيز في مؤتمر صحافي أمام الكاتدرائية: “الحريق تحت السيطرة، لكن لم يُخمد بشكل كامل”.

والتهم حريق هائل كاتدرائية نوتردام الليلة الماضية، ودمر سقفها في حادث أصاب فرنسا والعالم بالصدمة.

وتمكن رجال الإطفاء من إنقاذ برجي الجرس الرئيسيين، والجدران الخارجية من الانهيار قبل السيطرة على الحريق.