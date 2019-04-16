الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالفيديو.. «المياه الوطنية» تكشف حقيقة إيقاف خدمات المتعثرين في السداد

بالفيديو.. «المياه الوطنية» تكشف حقيقة إيقاف خدمات المتعثرين في السداد

بعد إقرارها من «مجلس الوزراء».. تعرّف على تفاصيل لائحة المحافظة على الذوق العام

بعد إقرارها من «مجلس الوزراء».. تعرّف على تفاصيل لائحة المحافظة على الذوق العام

«التعليم» تعلن مواعيد تسجيل رياض الأطفال.. تعرف على التفاصيل

«التعليم» تعلن مواعيد تسجيل رياض الأطفال.. تعرف على التفاصيل

بالأسماء.. «الإسكان» تزف بُشرى سارَّة لـ14 ألف أسرة

بالأسماء.. «الإسكان» تزف بُشرى سارَّة لـ14 ألف أسرة

3 تمارين بسيطة تخلصك من آلام الركبتين

3 تمارين بسيطة تخلصك من آلام الركبتين
0

تواصل – وكالات:

يعاني كثير من الأشخاص الذين يمارسون ركوب الدراجات الهوائية بشكل متواصل، من آلام في الركبتين مع مرور الوقت ما قد يؤدي إلى إقلاعهم عن ممارسة هذه الرياضة.

ومن هذا المنطلق نصح ديموشور باتشيف، أخصائي العلاج الطبيعي في لندن، في حديث له مع صحيفة ديلي ميل البريطانية، بممارسة التمارين الثلاثة التالية للتخفيف من أعراض آلام الركبتين:

１- قف بشكل مستقيم، وارفع ساقيك إلى الخلف بالتناوب واحرص على ملامسة كعب قدميك بيديك، كرر التمرين لمدة خمس دقائق حتى تشعر بالارتياح.

２- استلق على أحد جانبيك بوضعية الجنين والجزء السفلي من جسمك بزاوية 90 درجة، ومد ذراعيك إلى الأمام حتى تتلامس راحتا يديك. ارفع ذراعك العليا ومدها إلى الخلف مع تحريك الرأس بنفس الاتجاه. احرص على أن يبقى الجزء السفلي من جسمك ثابتاً، ومارس الحركة لعدة دقائق.

3- اركع على ركبتين ويديك، ومن ثم خذ خطوة بيديك إلى الأمام بشكل يبقي الردفين مرتفعين. ارفع إحدى يديك عن الأرض والتوي بجسمك العلوي قليلاً مع تحريك الرأس بنفس الاتجاه. كرر العملية لعدة دقائق.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هل تشاركني هذه اليقينيات!
مقالات

هل تشاركني هذه اليقينيات!

المزيد
توثيق العقود يحفظ الحقوق
تدوينات حرة

توثيق العقود يحفظ الحقوق

المزيد
هدايا الألم
مقالات

هدايا الألم

المزيد
التسجيل في الروضات الحكومية عبر «نظام نور».. المستندات المطلوبة ورابط التسجيل
تقارير وحوارات

التسجيل في الروضات الحكومية عبر «نظام نور».. المستندات المطلوبة ورابط التسجيل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>