أخبار سعيدة من «محافظ الجمارك» لجميع موظفيه (فيديو)

تواصل – الرياض:

قال محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، إنه ليس هناك اتجاه لتقليص عدد موظفي الجمارك، مشيراً إلى أن ما يتداول مجرد إشاعة ولا أساس لها من الصحة.

وأكد الحقباني أنه لن يتم التخلي عن موظفي الجمارك بسهولة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه لن يكون هناك موظفون مؤقتون أو على بند الأجور بنهاية 2019.

وأوضح الحقباني خلال برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا” أمس (الاثنين)، رداً على عبارة “موت يا حمار”، بشأن مكافأة موظفي الجمارك، إنه بدأ صرف المكافآت المتأخرة من صندوق الجمارك، ولم ينتظر تحصيلها من الجهات الحكومية، لافتاً إلى أن مكافآت بعض الموظفين تصل إلى مليون ريال فأكثر في بعض الحالات.

وطمأن الحقباني موظفيه بأن جميع العاملين في الجمارك سوف يتم تسكينهم على السلم الوظيفي الجديد بمزايا مالية جيدة، ليصبحوا موظفين رسميين في الهيئة العامة للجمارك وليس على بند الأجور.