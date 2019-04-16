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توقعات طقس اليوم.. غيوم وسحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة

توقعات طقس اليوم.. غيوم وسحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (المدينة المنورة ،حائل ،تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية) فيما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على تلك المناطق.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، و حالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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