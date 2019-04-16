إنقاذ مقيم سقط «حديد رافعة» على رأسه في جدة (فيديو)

تواصل – جدة:

أنقذ رجال الهلال الأحمر بجدة مقيما، مساء أمس الاثنين، وذلك بعد تعرضه لإصابات بليغة في الرأس بسبب سقوط حديد من رافعة على رأسه.

وأثناء قيام إحدى شركات بيع الحديد في شارع حراء بتحميل الحديد عن طريق الرافعة انقطعت الرافعة؛ ليسقط الحديد على رأس العامل؛ ويتعرض لإصابات بليغة.

وعلى الفور باشر رجال الهلال الأحمر بجدة الحالة، وقاموا باستخدام معدة “شوكة” لرفعهم فوق الشاحنة نظرًا لوجود العامل فوقها، ومباشرة الحالة وتم تثبيت العامل وإيقاف النزيف وتقديم الإسعافات الأولية، ونقله لأقرب مستشفى حكومي.