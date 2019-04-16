مختص بالقضايا الأمنية: قناة تلفزيونية تسببت في استشهاد 4 من رجال الأمن (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال سعود الشيباني، الصحفي المختص بالقضايا الأمنية ومدير سناب “المناصر الأمني”، إن النشر الصحفي أصبح يساهم في هروب إرهابيين أو إطلاق النار على رجال الأمن في المملكة.

وأضاف الشيباني خلال استضافته مع برنامج “تم” الذي يذاع على قناة “السعودية”: أن “قناة كبيرة ومعروفة قامت ببث خبرًا عن محاصرة أمنية لمجموعة من الإرهابيين في منطقة القصيم”.

وتابع أن ذلك تسبب في معرفة الإرهابيين بالأمر وبادروا بإطلاق النار على قوات الأمن، مما تسبب في استشهاد 4 من رجال الأمن.