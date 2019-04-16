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الحصيني يتوقع بدء موسم «الذراعين» اليوم.. تعرّف على سماته المناخية

الحصيني يتوقع بدء موسم «الذراعين» اليوم.. تعرّف على سماته المناخية
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تواصل – الرياض:

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن يكون اليوم الثلاثاء هو أول أيام الذراعين وهو النوء الذي يحل بعد نوء (الحميمين) مباشرة، ويأتي بعد نهايته نوء (ثريا القيظ) ويبدأ أول أيام الذراعين اليوم الثلاثاء لمدة (26 يوما).

وأشار إلى أن هذه الفترة تشهد هطول المطر بغزارة (بإذن الله تعالى) إذا نزل، وتخضر الأرض منه إذا بارك الله فيها ويوافق دخول نور الذراعين حالة جوية ممطرة من يوم الثلاثاء وتستمر عدة أيام -إن شاء الله- تشمل أجزاء مناطق المدينة و الرياض والشرقية وحائل والقصيم وعسير ونجران تمتد إلى بعض دول الخليج العربي متوقع امطار متفاوتة من مكان الى أخر من خفيفة الى غزيرة وحبات برد مع فرصة سيول يسبق ذلك ارتفاع في الحرارة ثم انخفاض في الحرارة.

وأوضح الحصيني إلى أن نوء الذراعين (ليس نجما)؛ إنما هي صفة، اتصفت بها الأيام التي تقع بين أيام نوء (الحميمين) وأيام نوء (ثريا القيظ) حيث أن مجموع تلك الأيام المتشابهة في سماتها المناخية، وسماتها النباتية يبلغ مقدارها (26 يوما)، وسميت مجموعة تلك الأيام الواقعة بين أيام نوء الحميمين وأيام نوء ثريا القيظ باسم (الذراعين)؛ لكثرة نزول المطر فيهن ولعل تلك الأيام التي ينزل فيهن المطر بكثرة أطلق عليهن لقب (الذراعين) لكون المطر إذا كان غزير ومتواصل يصل عمق القرى في الأرض قدر ذراع.

ولفت إلى أن نوء (الذراعين) يشتمل على (منزلتين) من منازل الشمس، والقمر، هما منزلتا: الأول (المؤخر)، أو كما يسميه العامة: (ذراع أول) والثاني (الرشا)، أو كما يسميه العامة: (ذراع ثاني).

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