المملكة ترفع حيازتها من السندات الأمريكية لـ167 مليار دولار

تواصل – الرياض:

رفعت المملكة حيازتها من السندات وأذون الخزانة الأمريكية خلال شهر فبراير 2019 بنحو 4.4 مليار دولار لتسجل 167 مليار دولار مقابل 162.6 مليار دولار في يناير 2019 بارتفاع شهري نسبته 2.7%، وفقا للتقرير الشهري لوزارة الخزانة الأمريكية.

وتأتي زيادة حيازة المملكة للسندات وأذون الخزانة الأمريكية في شهر فبراير الماضي بعد الانخفاض الذي شهدته خلال شهر يناير 2019 والذي بلغ نحو 9 مليار دولار بتراجع 5.2% لتعوض المملكة في شهر فبراير الماضي جزء من الانخفاض الذي شهدته في يناير السابق.

ونتيجة لزيادة المملكة لحيازتها خلال شهر فبراير الماضي تقدمت مركز واحد بين أكبر المستثمرين في السندات وأذون الخزانة الأمريكية لتأتي في المركز الـ11 عالميا بعد أن تراجعت للمركز الـ12 في يناير الماضي، لتعود بذلك لمركزها الذي أنهت عليه العام 2018.