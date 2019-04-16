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جامعة بيشة تكشف حقيقة اختبار طلاب الهندسة في «صالة سيارات»

جامعة بيشة تكشف حقيقة اختبار طلاب الهندسة في «صالة سيارات»
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث باسم جامعة بيشة الدكتور محمد آل عجيم، حقيقة ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر لصور قِيل إنها لاختبار طلاب كلية الهندسة في إحدى صالات السيارات.

وبشأن وجود شعار لإحدى وكالات السيارات على قاعة الاختبار في الصور المتداولة، أوضح آل عجيم أن الشعارات كانت موجودة والآن لا يوجد أي شعار على القاعة.

وتابع: أن القاعة تابعة لكلية الهندسة في جامعة بيشة، ويقام فيها التدريب العملي لطلاب قسمي الهندسة الميكانيكية والهندسة الصناعية أثناء العام الدراسي.

وأشار إلى حاجة الجامعة لاستخدام هذه القاعة لاختبار طلاب السنة الأولى في اليوم الأول من الاختبار؛ نظراً لوجود عدد كبير من الطلاب الذين اختبروا في اليوم الأول مقررات مشتركة.

وتابع أنها قاعة مهيأة بالتكييف والإضاءة، وأشرف على الاختبار عميد كلية الهندسة ووكلاؤه.

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