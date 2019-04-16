حرس الحدود ينقذ كويتياً تعطل قاربه في مياه المملكة الإقليمية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالفيديو.. «المياه الوطنية» تكشف حقيقة إيقاف خدمات المتعثرين في السداد

بالفيديو.. «المياه الوطنية» تكشف حقيقة إيقاف خدمات المتعثرين في السداد

بعد إقرارها من «مجلس الوزراء».. تعرّف على تفاصيل لائحة المحافظة على الذوق العام

بعد إقرارها من «مجلس الوزراء».. تعرّف على تفاصيل لائحة المحافظة على الذوق العام

«التعليم» تعلن مواعيد تسجيل رياض الأطفال.. تعرف على التفاصيل

«التعليم» تعلن مواعيد تسجيل رياض الأطفال.. تعرف على التفاصيل

بالأسماء.. «الإسكان» تزف بُشرى سارَّة لـ14 ألف أسرة

بالأسماء.. «الإسكان» تزف بُشرى سارَّة لـ14 ألف أسرة

حرس الحدود ينقذ كويتياً تعطل قاربه في مياه المملكة الإقليمية

حرس الحدود ينقذ كويتياً تعطل قاربه في مياه المملكة الإقليمية
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكَّن رجال حرس الحدود بقطاع الخفجي بالمنطقة الشرقية، اليوم الاثنين، من إنقاذ مواطن كويتي يرافقه شخص هندي الجنسية تعطل قاربهما بعرض البحر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنَّام القريني، أنه ورد بلاغ من عمليات خفر السواحل الكويتي لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) يفيد بتلقيهم اتصالاً هاتفياً من مواطن كويتي تعرض قاربه لعطل بالبحر أثناء توجهه من جزيرة أم المردام الكويتية باتجاه مملكة البحرين.

وأوضح أن المواطن الكويتي طلب المساعدة وقد انقطع الاتصال به، وعلى الفور تم تمرير البلاغ لقيادة حرس الحدود بقطاع الخفجي، وتكليف الدوريات البحرية، وفرق البحث والإنقاذ بعمليات البحث.

وأشار إلى أنه تم العثور على القارب المتعطل بالمياه الإقليمية السعودية، حيث تم تقديم المساعدة، وسحب القارب وتسليمه لخفر السواحل الكويتي.

Ø­Ø±Ø³ Ø§ÙØ­Ø¯ÙØ¯ ÙÙÙØ° ÙÙØ§Ø·ÙØ§Ù ÙÙÙØªÙØ§Ù ØªØ¹Ø·Ù ÙØ§Ø±Ø¨Ù ÙÙ Ø§ÙÙÙØ§Ù Ø§ÙØ¥ÙÙÙÙÙØ© Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯ÙØ©

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

حرس الحدود ينقذ راكباً أمريكياً تعرض لنزيف في عرض البحر

حرس الحدود ينقذ راكباً أمريكياً تعرض لنزيف في عرض البحر

إخلاء سفينة بضائع احترقت في المياه الدولية قبالة سواحل المملكة

إخلاء سفينة بضائع احترقت في المياه الدولية قبالة سواحل المملكة

إحباط محاولة تهريب طن «حشيش» بمنطقتي نجران وجازان

إحباط محاولة تهريب طن «حشيش» بمنطقتي نجران وجازان

دوريات «حرس الحدود» تنقذ بحارًا فلبينيًا تعرَّض لوعكة صحية بالمياه الدولية

دوريات «حرس الحدود» تنقذ بحارًا فلبينيًا تعرَّض لوعكة صحية بالمياه الدولية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

توثيق العقود يحفظ الحقوق
تدوينات حرة

توثيق العقود يحفظ الحقوق

المزيد
هدايا الألم
مقالات

هدايا الألم

المزيد
التسجيل في الروضات الحكومية عبر «نظام نور».. المستندات المطلوبة ورابط التسجيل
تقارير وحوارات

التسجيل في الروضات الحكومية عبر «نظام نور».. المستندات المطلوبة ورابط التسجيل

المزيد
تعلمت من مريم بنت عمران!
مقالات

تعلمت من مريم بنت عمران!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>