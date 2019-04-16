حرس الحدود ينقذ كويتياً تعطل قاربه في مياه المملكة الإقليمية

تواصل – فريق التحرير:

تمكَّن رجال حرس الحدود بقطاع الخفجي بالمنطقة الشرقية، اليوم الاثنين، من إنقاذ مواطن كويتي يرافقه شخص هندي الجنسية تعطل قاربهما بعرض البحر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنَّام القريني، أنه ورد بلاغ من عمليات خفر السواحل الكويتي لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) يفيد بتلقيهم اتصالاً هاتفياً من مواطن كويتي تعرض قاربه لعطل بالبحر أثناء توجهه من جزيرة أم المردام الكويتية باتجاه مملكة البحرين.

وأوضح أن المواطن الكويتي طلب المساعدة وقد انقطع الاتصال به، وعلى الفور تم تمرير البلاغ لقيادة حرس الحدود بقطاع الخفجي، وتكليف الدوريات البحرية، وفرق البحث والإنقاذ بعمليات البحث.

وأشار إلى أنه تم العثور على القارب المتعطل بالمياه الإقليمية السعودية، حيث تم تقديم المساعدة، وسحب القارب وتسليمه لخفر السواحل الكويتي.