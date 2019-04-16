بالفيديو.. «المياه الوطنية» تكشف حقيقة إيقاف خدمات المتعثرين في السداد

تواصل – فريق التحرير:

علق المهندس عبدالله البيشي، نائب الرئيس للعناية بالعملاء في شركة المياه الوطنية، على ما يتردد بشأن إيقاف خدمات المواطن الذي يتأخر في سداد فاتورة المياه.

وأكد خلال لقاء ببرنامج “معالي المواطن” المذاع عبر فضائية “MBC” أن شركة المياه لا توقف خدمات أحد، مشدداً على أن دور الشركة توزيع المياه وتحصيل مستحقاتها، مشيراً إلى أن المقصود بإيقاف الخدمات هو وقف خدمة المياه عن المتأخرين في السداد.

وأوضح “البيشي” أن شركة المياه خدمية ولا تمتلك صلاحية إيقاف خدمات أحد كما يشاع، ولكن للشركة الحق في اتخاذ إجراءات نظامية ورفع دعاوى قضائية تطالب فيها المتعثرين بالسداد.

وبشأن “الصهاريج” أكد مسؤول العناية بالعملاء أنها حلول مؤقتة ولا يمكن أن تكون حلاً دائماً، مؤكداً أن رؤية المملكة تتمثل في إنشاء شبكات والاستغناء عن “الوايتات”؛ لما لها من آثار سلبية بشكل عام سواء كان بيئياً أو من ناحية الشكل والمظهر العام لمدن المملكة.ط