قد يسبب الوفاة.. «الغذاء والدواء» تحذر من استخدام «فوسفيد الألمنيوم» للقضاء على الحشرات

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نبهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الاثنين، إلى خطورة استخدام المبيد الحشري فوسفيد الألمنيوم (غاز الفوسفين) للقضاء على آفات الصحة العامة في المنازل مثل: القوارض والحشرات؛ مشيرةً إلى أنه قد يؤدي إلى الوفاة نظراً لسمّيته العالية.

وشددت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على أهمية اتخاذ احتياطات أمان، خاصة عند استخدامه في تبخير الحبوب، حيث شدَّدت على استخدامه في مخازن الصوامع فقط، مع ضرورة وجود أشخاص مدربين للقيام بذلك.

وأشارت إلى أن أعراض التسمم بالفوسفين تتمثل في: “دوخة، صداع، غثيان، تقيؤ، جفاف الفم، تشنجات، آلام في المعدة والصدر وصعوبة في التنفس وفقد الشهية”، مشدّدةً على ضرورة نقل المصاب إلى المستشفى فوراً حال تعرضه لغاز الفوسفين.